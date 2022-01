Mujer utiliza un guante especial para acariciar a su perro y este se emociona

Gracias a las redes sociales se pudo conocer la historia de un ocurrente perrito. A través de TikTok se difundieron las imágenes que registran cómo un perrito engreído prefería pasar su día junto a su dueña para que esta lo acariciara con unos guantes especiales.

En el clip compartido por la usuaria @ochoa.aq se observa al perrito que se queda al costado de su ama para que lo acaricie. La mujer usaba un guante especial para masajear a su mascota.

Debido a que el animalito pasaba un agradable momento con su dueña, este no quería dejarla ir. A pesar de que ella pasó varias horas limpiándolo y dándole mimos, el can no parecía estar listo para que terminen de cuidarlo.

Por ello, cuando la cuidadora trató de quitarse el guante, su mascota se interpuso para que no lo hiciera y continuara dándole cariño. El clip viral de TikTok cuenta con más de 833.000 visualizaciones.