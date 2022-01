Le compra una nueva cama a su perrito, pero su gato se apropia de ella y no quiere bajarse

Un minino muy travieso. En TikTok y otras redes sociales, se compartió un video que se volvió viral tras hacer reír a una gran cantidad de usuarios debido al comportamiento de un gatito. Se trata de una divertida escena que protagonizó el felino al apropiarse de la cama de un perrito.

En las imágenes compartidas por la cuenta @luckychancerescue se pudo conocer la travesura de un gatito. Este se había apoderado de la cama de su ‘amigo’ perruno y le había impedido descansar en ella.

El can notó que el gato no quería retirarse del regalo que le había dado su dueña, y por más que intentaba espantarlo, el minino seguía echado sin moverse. El perrito saltó encima de su ‘amigo’ y trató de mover la cama; pero a pesar de sus esfuerzos, no tuvo éxito.

El video viral de TikTok cuenta con más de un millón de visualizaciones. “Uno pensando que lo están ‘paseando’, el otro pensando en cómo sacar al ladrón de su camita”, “Cómprale otra cama a él, ya esa es del gato”, “El gato ni se mueve ja, ja, ja, ja”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.