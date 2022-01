Joven toca los timbales al ritmo del huaylas y se roba el show de una banda musical

No hay persona que se resista a los diversos ritmos musicales que se encuentran en todo el territorio peruano. Esto sucedió con una joven que decidió mostrar su talento para los instrumentos y tocó los timbales al ritmo del huaylas, también conocido como huaylarsh. Los usuarios de TikTok y músicos quedaron sorprendidos cuando captó la atención de todos los presentes.

El clip fue publicado por uno de los invitados, quien grabó la escena ni bien la joven huancaína agarró las baquetas para tocar su instrumento. “Huancaína que se respeta. Si saben cómo se pone para qué la invita”, indicó el usuario en la descripción del clip al ver cómo la mujer sacaba lo mejor de sí en la celebración que tuvo como lugar en Huancayo.

Las personas que festejaban se animaron a bailar y disfrutar de los sonidos transmitidos por los instrumentos. Asimismo, los usuarios en la red mostraron su admiración por el talento demostrado y reaccionaron a la escena que logró obtener más de 1 millón de reproducciones en poco tiempo.

“Felicidades por su buen talento, se merece lo mejor”, “Qué orgullo por esta mujer”, “Si no van a tocar así en una fiesta de Huancayo mejor no vayan”, “Mis respetos, tocas muy bien el timbal”, “Esa chica sí me representa”, fueron algunos de los comentarios.