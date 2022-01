Pequeño roedor cree que no notan su presencia y roba una papa frita

Los roedores son animales curiosos que pueden escabullirse en cualquier lugar por su diminuto tamaño. Esta vez, un pequeño hámster ruso aprovechó su talla y buscó la forma de robarle las papas del plato de su dueña. La joven, al percatarse de la travesura de su mascota, no dudó en grabar la escena para TikTok y obtuvo miles de reacciones.

Tal como se mostró en el video, el roedor había tomado una de las papas que comía su cuidadora para luego huir del lugar del hurto. La mujer, al verlo, sacó su celular de inmediato para grabar la curiosa escena. “¿Acabamos de ver todos cómo me robó una papa?”, comentó en el clip. Los usuarios en las redes reaccionaron.

“Yo no vi nada, es inocente”, “Yo no veo nada, yo no veo nada”, “Se ve que la papa estaba atacándolo”, “Son sus papas, pero él está siendo generoso contigo y se llevó solo uno”, “Piensa que se ha robado una papa y nadie se dio cuenta”, comentaron.

Hasta el presente, el clip publicado por la usuaria @shomiiiiiiiiii obtuvo más de 1.2 millones de reproducciones, 104.000 ‘me gusta’.