Hombre se casa con su novia y grita “Siuuuu” al estilo de Cristiano Ronaldo

Cada vez que los novios desean unir sus vidas en matrimonio, se suele escuchar el famoso “Sí, acepto”. Esta vez no fue así, ya que la respuesta de un hombre dejó sorprendidos a su pareja e invitados cuando aceptó contraer nupcias festejando como el futbolista Cristiano Ronaldo. Los presentes y usuarios de TikTok no dudaron en halagarlo.

“Carlos Samuel Abonía, ¿quieres unirte en matrimonio con Ariana Navarrete Romeo?”, preguntó la persona que oficializaba la boda. El novio agarró el micrófono con convicción y mirando a los invitados gritó “Siuu”. La risa de los presentes fue inevitable y festejaron su peculiar respuesta.

La pareja vestida de blanco siguió con la ceremonia que dio de qué hablar en las redes gracias al usuario @david_valencia92, quien compartió detalles del matrimonio. “Cuando te casas y se te sale el ‘Bicho’ interno”, fue el mensaje que dejó en el clip.

PUEDES VER: Jóvenes sorprenden a miles con sus animados pasos de baile al ritmo de huayno

Las reacciones no tardaron y varios felicitaron a los esposos por su compromiso. “Ese matrimonio será feliz”, “Si mi novio no dice “siuu” cuando nos casemos, será ‘red flag’”, “Esa mujer tiene al hombre correcto”, “Y todos haciendo la ‘Bicho’ señal”, “Ese muchacho me llena de orgullo”, comentaron.

Hasta el presente, el clip logró obtener 10 millones de visualizaciones y 1,8 millones de ‘me gusta’ en TikTok.