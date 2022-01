Familia se encuentra con camellos en la carretera y aprovechan en tomarse una foto

A veces te puedes topar con cosas realmente asombrosas cuando viajas por la carretera. Este es el caso de una familia que estaba por una autopista de Kyrgyzstan y se encontró con un grupo de camellos. Todos los viajeros se bajaron del automóvil y decidieron tomarse una foto junto a los animales. El intento de retratar el momento no salió como esperaban. En tanto, el video de la escena se viralizó en YouTube.

Según las palabras de la madre de familia, los camellos se encontraban bloqueando el camino. Por ello, se bajaron para tomarse una foto. “Pensamos que sería bueno tener una foto con ellos de fondo”, comentó el hombre en la descripción.

En el clip se puede ver a la mujer junto a su hijo posando delante de los camellos. Finalmente, tras confirmar que se tomó la fotografía, el pequeño salió corriendo del lugar. Esto debido a que escuchó un sonido efectuado por uno de los animales.

PUEDES VER: Cabra usa sus cuernos para golpear la puerta de cristal de su casa y así llamar a su dueño

“¿Acaso esto no es gracioso? Ja, ja, ja”, “El niñito se asustó por un sonido que no escuché″, “A mí me gustaría encontrarme con algunos camellos”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios. En YouTube, el clip obtuvo más de 1.465 visualizaciones y ‘me gusta’.

Aquí te dejamos el video viral que ha sido compartido en diferentes redes sociales.