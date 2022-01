Madre abraza y felicita a su hijo gamer tras ganar torneo de Call Of Duty

Una tierna escena es viral en TikTok por el gesto de ánimo de una madre hacia su hijo en México. La progenitora abrazó a su primogénito luego de que este ganara su primer torneo de videojuegos.

El streamer conocido como ClanNava compartió en redes sociales su hazaña en un campeonato de Call of Duty (COD), conocido juego de disparos en primera persona. Tras alcanzar la victoria, el joven ganó mil dólares americanos.

“Era mi primer torneo ganado, además el premio eran mil dólares. Chance para muchos no es la gran cosa, pero para mí, el ganar mi primer torneo de solos y aparte con un premio fue una locura”, explicó el joven.

En medio de la algarabía del jugador, apareció su madre, que llegó contenta y no dudó en felicitar a su hijo por el triunfo. “Felicidades, campeón”, le dijo. Eso no es todo, pues la señora lo abraza y le indica nuevamente “muchas felicidades”. La tierna escena no tardó mucho en hacerse tendencia.

Usuarios de TikTok escribieron comentarios felicitando al creador de contenido. “Compadre, usted ya ganó en la vida con esa jefita”, “Todo mejoró cuando su jefita llega a felicitarlo”, “Sí lloré en la parte de la jefita, muchas felicidades crack”, entre otros.