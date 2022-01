Hombre regresa a casa y recuerda el efusivo saludo que recibía de su perrito fallecido

A través de las redes sociales se pueden conocer todo tipo de historias, desde las más ocurrentes hasta aquellas que pueden conmovernos. Este es el caso de una reciente publicación hecha en TikTok, la cual muestra cómo un hombre recuerda a su cariñoso perrito, el cual falleció hace unos meses.

Con el fin de dar a conocer la tierna relación que tenían ambos, este señor publicó un video que consta de dos clips. En el primero se puede ver que era el año 2019. Allí, su familiar grabó la calurosa bienvenida que este perrito le da a su amo cuando él llega a su casa.

Tiempo después, el perrito falleció y cada vez que el señor entra a su vivienda, se acerca al pequeño altar que acondicionaron para el can y le da un beso, tal como lo hacía tiempo atrás.

PUEDES VER: Busca a su gatito por toda la casa y lo descubre durmiendo en el cajón de su escritorio

“Luca siempre esperaba a papá cuando llegaba de viaje. Luca siempre estuvo conmigo en mis momentos más difíciles”, se lee en la descripción del video que ya cuenta con más de 13.000 likes en TikTok, además de otros cientos de emotivos comentarios en la plataforma.

“A veces me pregunto por qué no son eternos”, “Ahora es un angelito”, “Los perritos son nuestros mejores amigos, no hay como ellos”, escribieron algunos cibernautas.