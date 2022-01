Gatito ‘ataca’ a su ‘amigo’ perruno para que jueguen juntos, pero terminan durmiendo

Una divertida escena ha ganado popularidad en las redes sociales. Se trata de un travieso gatito que ‘atacó' al can de su cuidador solo para jugar con él. El hilarante momento se volvió viral en TikTok y ha sorprendido a miles por la rapidez del felino.

En el clip viral compartido por la cuenta @ginger_123...tugatito se puede observar cómo el minino aparece en la escena y mira con cuidado a su ‘amigo’ perruno que descansaba tranquilamente en el sofá de su hogar. El felino puso en práctica su travesura, la cual dejó sorprendidos a miles.

El gato saltó sobre el can, lo sujetó por el cuello con sus dientes y no tuvo intención de soltarlo. El perrito reaccionó rápidamente y trató de quitarlo usando sus patitas para apartarlo, pero debido a que el minino se sujetaba fuertemente no tuvo éxito.

Al final, ambos quedaron echados en el sofá sin soltarse. La tierna escena mostraba que la dupla estaba lista para una siesta luego de sus travesuras. El video viral de TikTok cuenta con más de 126.000 visualizaciones.