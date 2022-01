Carrera de perritos casi no tiene ganador porque los canes se pusieron a jugar entre ellos

Te divertirá. Una vez más los animalitos se han apoderado de las redes sociales con sus entretenidos clips. En este caso, unos perritos se robaron el show de una carrera al ponerse a jugar en vez de dirigirse a la meta. El video viral de TikTok ha hecho reír a más de uno.

En las imágenes compartidas por la cuenta @miss.thaang se puede observar cómo los perritos están siendo preparados para comenzar la carrera. Cada uno se encontraba en un cubículo y cuando escucharon el pitido de inicio de la partida ninguno siguió lo aprendido con sus dueños y se quedaron jugando en el campo de grass.

A pesar de que algunos perritos volvían a la carrera, rápidamente cambiaban de dirección para seguir divirtiéndose. Solo uno de los animalitos logró llegar a la meta. “Benny blanco from the bronx logró el ansiado primer lugar”, comentó el locutor cuando el can ganó a las demás mascotas que se entretuvieron.

El video viral de TikTok cuenta con más de un millón de visualizaciones. “Respetuosamente, quién creyó que eso iba a funcionar ja, ja, ja”, “Todo ellos son como mejores amigos”, “Esto no es fracaso, es un éxito”, “Esta es la única carrera que debería existir”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.