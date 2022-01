Hombre se gana los aplausos en redes al conducir un taxi para perros y gatos

Más de una vez hemos querido ir de paseo con nuestros engreídos peludos. Sin embargo, muchos conductores no permiten el transporte de animales en sus unidades por la gran cantidad de pelo que emanan. Actualmente, esto ya no sería un problema debido al servicio que presta un taxista, el cual no tardó en convertirse en viral en Facebook.

Se trata de Fernando Cuarón, un taxista que trabaja en la Ciudad de México y ha llamado la atención de los usuarios en redes sociales por la particularidad del servicio que presta: taxi pet friendly.

La historia de este hombre rápidamente se hizo viral en la popular red social por el gran cariño hacia los animales. Foto: captura de Facebook

Una de sus pasajeras decidió tomarle una fotografía cuando la llevaba en su auto al lado de su infaltable compañero: su fiel perro. Por si esto no fuera suficiente, la usuaria de Facebook también compartió el número de este héroe sin capa para todos aquellos que estén interesados en sus servicios.

Como era de esperarse, la historia de este hombre rápidamente se hizo viral en la popular red social, pues un montón de personas comentaron que sería una bendición que existan más personas como Fernando, ya que es muy raro y complicado que un taxista les permita subir con sus mascotas y menos si se trata de un taxi de aplicación.

“No cabe duda de que hacen falta más rifados como él”, “No, amigo, a mucha gente no le gusta subir a los autos y bajar llenos de pelo, nos reportan y adiós trabajo”, “Aún con transportador te niegan el servicio”, “Hay que adaptarse a los cambios que nos está dejando esta pandemia si se quiere evolucionar. No dar un servicio solo por esa situación es perder dinero por donde lo veas”, fueron algunas reacciones de los usuarios en Facebook.

Al parecer, los animales se han convertido en importantes miembros de la familia, por lo que muchos prefieren no viajar o meterlos en sus mochilas para evitar separarse de ellos. Un hombre colocó a su gato en una mochila para ir al aeropuerto. Mira aquí el curioso video.