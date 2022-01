Pájaro carpintero se esconde en la espalda de su propietario y evita que este lo atrape

‘El pájaro loco’ fue una caricatura transmitida en televisión hasta la época de los 70. Sin embargo, pese a que Walter Lantz dejó de crear estas graciosas imágenes, las repeticiones han hecho que hasta los niños de las nuevas generaciones se deleiten con las travesuras de Woody. Muchos habrán pensado que este animal emplumado era parte de una comedia, pero en una grabación se logró visualizar a estos pájaros de carne y hueso, los cuales desafortunadamente están en peligro de extinción. El video fue publicado en TikTok.

Mediante la cuenta @picapauarteiro se publicaron las escenas de un pájaro carpintero real haciendo de las suyas en la espalda de un hombre que intentaba agarrarlo, pero el escurridizo animal evitaba que lo atraparan.

El pequeño emplumado se posó en la espalda del sujeto y aunque este intentó por todos los medios atraparlo, el ave se movía rápidamente sobre el cuerpo del muchacho. Como muchos lo vieron en la televisión, el animal tenía la cabeza de color rojo muy similar a la de Woody. No obstante, el plumaje de su cuerpo era de color negro con blanco, completamente diferente al azul del personaje de ficción.

No cabe duda de que, en la ficción o en la vida real, estos animales suelen hacer de las suyas, tal como sucedió con el pajarito de este nuevo viral de TikTok que ha logrado sacar miles de sonrisas en los 313.000 usuarios que han visto el clip.

“Como en los dibujos animados”, “Que no vaya a confundirte con un árbol”, “Woody Woodpecker, ¿eres tú?”, “Yo esperando a que se ría”, “El carpintero quiere jugar”, “Por aquí no, por aquí tampoco. No me atrapa”, fueron algunas reacciones a la publicación de redes sociales.