Mujer carga a su perro como un bebé para que la acompañe a trabajar

Recientemente se viralizó una tierna escena en redes sociales que muestra el maravilloso vínculo que tiene una mujer con su mascota, al punto tal de exponer su integridad física para estar al lado de él: cargarlo en su espalda como si fuera un bebé. Las imágenes causan sensación en TikTok.

En el video compartido en TikTok se puede observar a Yeliz, una persona que vive junto a Canito, su perro, en una zona rural de Perú.

Según cuenta la creadora de contenido, desde hace más de 12 años, el perro acompaña a la joven en el cuidado de los campos de maíz cercanos a su casa, donde suele trabajar.

Es por ello que ahora Yeliz, para no dejar a su can en casa, decide cargarlo en sus hombros para asistir a su lugar de trabajo. Esto ocurre porque el animal ya no tiene muchas fuerzas en sus huesos por su edad.

“Canito ya no es tan joven como antes, su rostro está feliz a pesar de que su corazón está cansado. Lo llevo a la espalda. No obstante, para mí no es una carga, porque siento su calor, siento que me ama y esto anula por completo el esfuerzo físico”, comenta la mujer.

El tierno gesto de Yeliz generó comentarios de internautas que felicitaron su empatía con el animal y le desearon buenos deseos.