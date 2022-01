Escucha ruidos en la madrugada, se despierta para averiguar y halla un petauro del azúcar

Un hecho que jamás olvidará. A través de Facebook y otras redes sociales, muchas personas se animan a contar las experiencias que viven al lado de sus familiares o animales. En esta ocasión, un joven reveló el preciso momento en que encontró a un petauro del azúcar dentro de su habitación durante la madrugada.

Todo comenzó cuando John Zou escuchó unos fuertes ruidos que lo alarmaron mientras descansaba alrededor de las 5 de la mañana. Fue entonces que se despertó para averiguar, creyendo que una rata invadió su vivienda ubicada en Londres, Inglaterra.

De pronto, volteó y se llevó una tremenda sorpresa que registró con su celular. “No sabía que era un planeador del azúcar, así que envié fotos a algunos amigos y me ayudaron a identificarlo”, comentó a un medio de su país.

El muchacho se despertó por la bulla dentro de su cuarto, sin imaginar que el responsable era un pequeño animal. Foto: John Zou/ Facebook

Al parecer, el diminuto mamífero fue abandonado por sus verdaderos dueños y se metió por una ventana que estaba abierta para refugiarse por unas horas. De inmediato, el muchacho se comunicó con una organización llamada Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals.

Zou esperó la llegada de los especialistas, por lo que trató de ganarse la confianza del pequeño invasor y se volvió su amigo. Incluso se tomaron unas instantáneas para dejar en evidencia lo bien que la pasaron juntos.

Luego de un largo tiempo, una inspectora del lugar, identificada como Francesca Tambini, llegó a recoger al animal. El chico sabía que su decisión era la correcta; sin embargo, no pudo evitar ponerse triste.

Sin dudarlo, lo abrigó con una manta y le dio un poco de comida mientras esperaba la llegada de los especialistas. Foto: John Zou/ Facebook

“Los planeadores del azúcar se ven increíblemente lindos, y este pequeño es adorable. Es fácil ver por qué la gente podría verse tentada a comprarlos como mascotas, pero les instamos a que lo reconsideren; estos animales necesitan un cuidado muy especializado y no creemos que sean adecuados como mascotas. Desafortunadamente, vemos que este tipo de animales son abandonados de vez en cuando, sus dueños se dan cuenta de lo difícil que es satisfacer sus necesidades en un hogar”, comentó ella en un comunicado.

Por otro lado, las imágenes de este curioso acontecimiento se divulgaron en la cuenta de John en Facebook. Además, se volvieron tendencia rápidamente al alcanzar miles de reacciones por parte de los usuarios.