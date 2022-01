Perrito y cerdito conmueven en redes al jugar como 2 grandes amigos en un corral

Los animales no dejan de sorprendernos con sus actitudes muy similares a las humanas. En un clip compartido en TikTok se pudo ver el tierno comportamiento de dos ejemplares, que pese a no ser de la misma especie jugaban como dos traviesos niños pequeños. La grabación se ganó los corazones de miles de usuarios en la popular red social.

A través de la cuenta @funnylifeanimals se logró visualizar a un perrito y a un cerdito que estaban separados por una tabla de madera, pero en el mismo corral. Sin embargo, esto no les impedía que jueguen cómo mostró la escena en la popular plataforma de internet.

La mascota de color blanco se paró en dos patitas y tomó al chanchito por el cuello. Del otro lado, el rechoncho mamífero también le respondía con unas mordidas, lo que sacó las risas de los seguidores de TikTok.

Ambos animales jugaban a morderse, pero afortunadamente ninguno salió herido como detallaron las imágenes en la web. Hasta el momento, el clip acaparó la atención de más de 33.000 usuarios y ha generado miles de divertidos comentarios entre los que sobresalieron que al parecer, el canino quería comer chancho frito.

“Que hermosura, pero Firulais ya lo huele a fritada”, “Yo no me muero de amor. De hecho, besos solo para el cerdito”, “Las buenas amistades hay que conservarlas”, “Hermoso. Me muero de amor”, “Firulais quiere carnitas”, “Y terminaron enamorados”, fueron algunos mensajes que dejaron en la caja de comentarios.