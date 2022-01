¿Qué fue de la vida de Zoë Roth, la niña del famoso meme ‘Disaster girl’?

Zoë Roth tenía 5 años cuando su padre capturó una fotografía de su rostro sonriente con una casa incendiándose de fondo, una imagen que la convirtió en un meme accidentalmente en varias redes sociales como Facebook o Instagram. En esta nota te contamos la historia tras esta famosa fotografía y cómo luce actualmente la niña que se hizo viral a causa de su ‘malévola’ expresión facial.

La revista JPG Magazine publicó en el año 2008 una competición de fotos llamada “Captura de emociones”, el padre de Roth decidió enviar la foto que había tomado a su hija y ganó. Esa fue la primera vez que ella pudo observar su imagen en las páginas de la revista, pero no sería la última. A partir de entonces se inició un trend famoso en internet donde las personas comenzaron a usar la fotografía en Photoshop para unirla a otros tipos de desastres.

En varias redes sociales el meme no solo se ha publicado con imágenes, sino que otros comenzaron a incluir texto encima de la foto y recientemente ha incursionado en los NFT. El famoso meme bautizado como ‘Disaster Girl’ (la niña desastre) forma parte de la economía digital, ya que la popular imagen ha sido vendida por 500 dólares (1.934 soles el cambio).

Actualmente, ella tiene 21 años y ha llevado una vida cómoda hasta ahora. Según explica en una entrevista para @BuzzFeedVideo nunca tuvo miedo al convertirse en meme y que incluso nadie cercano a ella la ha confundido como una persona mala o que haya causado aquellos desastres. Aunque de todas formas en internet encuentra algún comentario que la califica de tal manera, solo lo deja pasar. “Nunca lo he tomado en serio o me he preocupado por ello”, comentó en el clip.

Zoë Roth culminó sus estudios universitarios en el 2021. Foto: captura de Instagram

En mayo del 2021 la joven culminó sus estudios en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Miles de sus seguidores continúan felicitándola por todos sus logros obtenidos e incluso otros se encuentran emocionados de conocer a la ‘chica desastre’ por primera vez al descubrir su cuenta en las redes sociales.