TikTok Awards 2022: la improvisada ceremonia que obligó a la plataforma a disculparse

El 13 de enero se realizó la primera edición de los TikTok Awards, en la que se premió a los mejores creadores de contenido de la plataforma. En total, había 18 categorías que contaban con cinco nominados y un único ganador. La ceremonia, que se iba a transmitir por la cuenta oficial de TikTok en español, tuvo como presentadores a Brianda Deyanara y Daniel Sosa, quienes jamás imaginaron que surgirían algunas complicaciones durante el espectáculo.

Se desconocen las verdaderas causas de este problema; sin embargo, los usuarios en las redes sociales, sobre todo en Twitter, no perdonaron a los organizadores de los primeros TikTok Awards, a los que tildaron de improvisados. No solo porque la ceremonia, que estaba planeada para empezar a las 9:00 p.m., no empezaba en la cuenta oficial, sino porque hubo varios cortes en las presentaciones de algunos conocidos cantantes.

Minutos antes de que empiecen los TikTok Awards 2022 en la cuenta @tiktok_español, muchos fans estaban entusiasmados por la ceremonia; no obstante, esa alegría fue cambiando poco a poco, al ver que el perfil oficial no transmitía nada. Los organizadores pedían paciencia en sus redes sociales y, eventualmente, se comenzó a transmitir el show a través la cuenta de la tiktoker y presentadora de la noche Brianda Deyanara.

Otras de las complicaciones que ocurrieron durante las premiaciones se vio antes de la presentación del cantante colombiano Camilo, pues, tras anunciar la décimo cuarta categoría de los TikTok Awards, el live se finalizó repentinamente. Otro incidente grave, que fue captado por varios usuarios, fue que, durante varios segundos, el en vivo mostró la pantalla de una computadora, como puede verse en la imagen a continuación.

#TikTokAwards las reuniones en zoom de mi profesora tienen mejor producción que los tiktoks awards pic.twitter.com/oy8vA56wb0 — Sin nombre (@_SinNombre_01) January 14, 2022

Luego de que finalizara el evento abruptamente, la cuenta TikTok Latinoamérica se pronunció sobre los incidentes. “Desafortunadamente tuvimos problemas técnicos con la transmisión, nos disculpamos con nuestra comunidad de creadores y fans por las molestias. Estamos trabajando para retransmitir en breve y la transmisión continuará durante 24 horas para que puedas disfrutar de los #TikTokAwards”, se lee en la publicación.

Los usuarios mostraron su incomodidad con la transmisión de los TikTok Awards a través de sus cuentas en Twitter.

Después de 40 minutos de intentar ver los TikTok Awards decentemente, ya lo dejaré ir.

Y pues creo que ellos también porque me marcaba como que el Live se había terminado.

Ahí para la otra con más calmita y mejores servidores, ¿no? @TikTokLatAM — ˗ˏˋ ( ꈍᴗꈍ) ˎˊ˗ (@elie_gastelum) January 14, 2022

