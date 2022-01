Joven descubre que su chaqueta preferida era de piel de conejo y lamenta haberla comprado

Las prendas de vestir fabricadas con pieles de animales siguen siendo un problema en la industria de la moda. Esta vez, una joven avivó la polémica en las redes con la sorpresa que se llevó al lavar la chaqueta que había comprado. Sin imaginar lo que encontraría, la usuaria lamentó a través de TikTok haber comprado una prenda con piel de conejo.

La publicación que se viralizó en poco tiempo mostró a Bárbara, una mujer que explicó en un video la triste experiencia que vivió cuando lavó su chaqueta sucia y la secó. “Me la puse hoy y resulta que se estaba rompiendo”, comentó al mostrar el sonido que producía la prenda. Sin embargo, ese no fue el problema.

Al colocársela, la joven se percató que el interior de la misma lucía diferente y tenía una contextura peculiar. “Estoy mirando aquí y esto es piel. Entonces, me fijo en la etiqueta y es piel de conejo”, dijo lamentándose por no haberse dado cuenta antes.

En las redes, los internautas mostraron su apoyo a la usuaria, quien se sintió afectada por comprar ropa de piel de animal. “Sufre porque se imagina a los conejitos, se le entiende claramente”, “Tranquila, no sabías, no es tu culpa”, “Yo me hubiera puesto a llorar al darme cuenta”, “Sentí el dolor de esta chica”, comentaron.

El clip captó la atención de varios defensores de animales y se viralizó de inmediato en redes.