Mujer aplica un truco para que su gatita no la interrumpa durante las llamadas de trabajo

Una pequeña traviesa. En muchas ocasiones, los animales se sienten agradecidos con sus dueños, por lo que deciden acompañarlos a todas horas del día. Por esta razón, una mujer tuvo que lidiar con el comportamiento de su gatita, que nunca se separaba de su lado durante su jornada laboral. Fue entonces que siguió un consejo de su jefe al ponerle divertidos videos para mantenerla ocupada, lo cual funcionó a la perfección y publicó los resultados en Facebook.

Todo comenzó cuando ella y sus hijos visitaron un refugio de animales ubicado en Maryland, Estados Unidos. En ese momento, les comentó que eligieran a quien se convertiría en el nuevo integrante de su familia. De pronto, vio que uno de ellos se acercó a una jaula donde estaba una felina y la bautizó con el nombre de Georgia.

Con el paso de los días, la mujer formó una relación especial con su ‘engreída de cuatro patas’, hasta le ‘ayudaba’ en el teletrabajo. Pese a que esta tenía buenas intenciones, la distraía un poco en las llamadas de coordinación con sus compañeros.

Tras ser adoptada de un albergue, una gatita tomó la decisión de acompañar a su dueña durante su trabajo para demostrarle su cariño. Foto: captura de Facebook

PUEDES VER: Niña aprende lenguaje de señas para comunicarse con un cartero con discapacidad

“Mi jefe me sugirió que le pusiera algunos de los videos de aves en YouTube en mi segundo monitor para que me dejara trabajar. Bueno, en realidad no le importaban mucho los pájaros, pero cuando aparecieron las serpientes, ¡se volvió loca!”, indicó en sus redes sociales.

Ahora, Georgia se levanta temprano a la espera de que su propietaria le prenda la computadora. “Una vez que ve aparecer la pantalla de YouTube comienza a maullar y luego observa a las serpientes, a menudo pateando la pantalla o mirando debajo y detrás del monitor para ver a dónde fueron. Cada vez que me levanto de mi escritorio y bajo, ella viene conmigo, así que cada vez que vuelvo arriba sabe qué es hora de trabajar, y las serpientes son su ‘trabajo’, ¡así que está lista!”, manifestó la madre.

“Si no las enciendo o no las enciendo lo suficientemente rápido, golpeará mi mano, generalmente con patas suaves; pero si trato de ignorarla, las garras salen, o comienza a acariciar su monitor con la pata”, añadió. Por otra parte, ella grabó a su minina para después divulgarlo en su cuenta de Facebook y TikTok. En cuestión de horas, alcanzó más 5.000 reproducciones que lo volvieron tendencia.