Leonel y Luisa, la dupla boliviana que busca conquistar los TikTok Awards con su humor

Sin duda, varias personas aprovecharon la pandemia por la COVID-19 para publicar videos de corta duración en la famosa plataforma de TikTok. Por esta razón, el presentador Leonel Fransezze se unió a esta fiebre y no tuvo mejor idea que llamar a una señora que le apoyaba en los trabajos dentro de su hogar. De inmediato, ambos conquistaron con su humor y genialidad al alcanzar más de 3,9 millones de seguidores.

El hombre de nacionalidad argentina tiene una amplia trayectoria en el mundo de la televisión de Bolivia, donde ha conducido programas. Sin embargo, lo dejó y ahora se dedica a tiempo completo a sus plataformas.

En conjunto con Luisa Alanoca Carrillo, conocida como ‘Doña Luisa’ (52 años), se han convertido en la dupla perfecta. “Leonel es como un niño: canta, juguetea y después viene con el celular en la mano, me cuenta una idea que se le ha ocurrido”, comentó ella en una entrevista para el diario Página Siete.

“Luisa es una persona absolutamente carismática que en algún momento pasó de ser una trabajadora del hogar a transformarse en parte de la familia. Es un poquito lo que nos ha pasado a todos en la vida real”, manifestó él.

La mayoría de los videos, los tiktokers graban en el interior de una vivienda. Algunas veces, los dos simulan situaciones cotidianas o comparten recetas de comida.

Leonel y Luisa compiten en los TikTok Awards

La red social anunció a los nominados de su primera edición de los TikTok Awards 2022, el cual premiará a los mejores de Latinoamérica, por lo que Leonel y Luisa no pasaron desapercibidos. Ellos compiten en la categoría de fav de la comedia contra el reconocido Mario Aguilar.

“La verdad que es una sorpresa, no pudimos haberlo imaginado porque hay tantos millones de creadores de contenido de comedia en TikTok. La categoría en la que me toca estar nominado es una extremadamente competitiva”, expresó al medio de su país.

Por ello, Fransezze no perdió la oportunidad de viajar hasta México para estar presente en la ceremonia al lado de su cómplice. “Jamás me hubiese imaginado que algo que empezó como una aventura de hacer reír terminaría así. ¡Qué honor poder ser candidatos en medio de millones de creadores de contenido! Con Doña Luisa le agradecemos el ser compinches de esta aventura. No lo puedo creer, nos vamos a México con Luisa a los TikTok”, escribió en sus redes sociales.