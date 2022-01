TikTok Awards 2022: conoce a Jeffrey Navarro y Sandra Llosa, los peruanos nominados a estos premios

Peruanos de exportación. Hace unas semanas, la plataforma asiática sorprendió a más de uno al anunciar la primera edición de los TikTok Awards para premiar a los mejores tiktokers a nivel de Latinoamérica durante el 2021. Brianda Deyanara y Daniel Sosa fueron nombrados como los presentadores oficiales.

A través de sus redes sociales, la famosa Domelipa dio a conocer a los nominados en las 18 categorías que se disputarán por el ansiado galardón esta noche del jueves 13 de enero. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la aparición de dos peruanos que la están rompiendo con sus contenidos.

Sandra Llosa nominada en los Fav del maquillaje

Con esfuerzo y dedicación, Sandra Llosa tiene más de 2 millones de seguidores en la red social de TikTok. Desde que inició, conquistó con sus impactantes transformaciones a base de maquillaje del Grinch, Pennywise, Venom y otros personajes más de películas.

Ella nunca lo tuvo fácil, por lo que dividió su tiempo entre sus estudios, trabajo y su lado creativo, pero nada impidió que realice sus propias prótesis y potencie su técnica para impactar con sus videos.

“Empecé practicando maquillajes típicos de Halloween, como vampiro sexy, cosas tranquilas. Fue entonces que mi página empezó a recibir atención (…) Si bien todos los fines de semana seguía atendiendo a mis clientas sociales, maquillando a novias o chicas para eventos, lo artístico era lo que más me gustaba, subir mis videos era como mi escape”, expresó en una entrevista que dio a La República.

A los 13 años, se metió a un curso de maquillaje y después de un mes lo abandonó. Por ello, tomó la decisión de aprender con la ayuda de la plataforma de YouTube. Fue entonces que ofreció sus servicios a familiares y amigos.

Por motivos de pandemia por la COVID-19, Llosa se animó a crear su cuenta y jamás imaginó la popularidad que iba a ganar en tan poco tiempo. Esta situación le valió que fuera nominada por primera vez en la categoría de Fav del maquillaje contra los tiktokers mexicanos Lore Salgado, Alonso Arriaga, Doris Jocelyn y Sarai Paniagua.

Jeffrey Navarro nominado en los Fav del conocimiento

Jeffrey Navarro es un profesor piurano que se ganó la admiración de sus 5,6 millones de seguidores en TikTok debido a sus sencillos trucos para resolver diferentes ejercicios de problemas matemáticos de álgebra o trigonometría.

El pasado 5 de abril del 2020 se animó a abrir su propia cuenta en la reconocida aplicación tras el anuncio de la cancelación de las clases escolares por la cuarentena a causa del coronavirus que azotó al mundo.

“En la mayoría de videos no utilizo palabras, más bien uso una estrategia de modelado. Yo les explico a través de un ejemplo una idea o un concepto y luego ellos tratan cumplir el reto que yo le propongo”, comentó durante una entrevista para Infomercado.

Cuando Navarro se enteró de su nominación en los TikTok Awards se mostró emocionado y grabó un video para agradecer a todos porque reconocieron su trabajo al ponerlo entre los Fav del conocimiento. Pero no la tendrá fácil al enfrentarse con @bio_makers1, @psicologatiktokera, @mikephy y @historiaparatontos.

“La verdad es que me siento muy feliz porque TikTok ha creído en la educación. He mirado todas las cuentas, entre ellas una de la enseñanza de matemáticas y la verdad es que me siento muy contento de que hayan seleccionado la mía”, manifestó.