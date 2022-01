Joven es captado dando like a perfiles de Tinder sin siquiera ver sus fotos

Tinder se ha posicionado como una de las aplicaciones más reconocidas para buscar citas, por lo que no debería resultar extraño ver a alguien interactuando en esta. Sin embargo, a través de un clip de TikTok, llamó la atención una singular manera de conseguir hacer match.

La usuaria de TikTok @maribichavez25 publicó el momento exacto en que un hombre dio like a todos los perfiles de chicas que le aparecieron en la app, sin siquiera revisar sus intereses o fotos.

Según el ángulo del video, la persona que lo filmó estaba sentada unos cuantos asientos atrás del sujeto. De esta manera, se observó al hombre con el celular en mano, en donde tenía abierta la aplicación de Tinder.

Asimismo, lo que más impresionó a los usuarios de la red social fue que, mientras el hombre deslizaba hacia la derecha, también conversaba con la persona que estaba a su lado izquierdo.

“Y no consiguió ningún match”, “Y yo sintiéndome especial porque hice match con él”, “Él: enero no me agarra soltero”, fueron algunos comentarios al clip viral que superó los cuatro millones de reproducciones en TikTok.