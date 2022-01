Gato salta aterrado del sillón al creer que un cuervo saldría de la televisión para atacarlo

El desarrollo tecnológico de los televisores continúa en curso. Los usuarios cada vez exigen pantallas más grandes y quieren que, además, se vean mejor. Con más píxeles, estos aparatos muestran imágenes más realistas y de mayor calidad. Quizá ese sea el motivo del gran susto que se llevó un gatito al ver un video súper realista de un cuervo que volaba cerca de él, lo que conllevó a que saliera corriendo del lugar. El clip es viral y llamó la atención en TikTok.

A través de la cuenta @gatostotalmente se pudo ver la desesperada reacción de un gato al ver que el ave se acercaba. En las escenas se vio al minino sentado cómodamente sobre un mueble mirando la televisión.

En la pantalla se proyectaba el vuelo de un cuervo, lo que asustó al felino, pues al parecer creía que el pájaro negro saldría de la caja y se dirigiría hacia él para atacarlo. Al notar que el ave rapaz se acercaba, el michi dio un salto y salió corriendo desesperadamente del lugar.

Los creadores de las pantallas de QLED realmente están haciendo un gran trabajo debido a que hasta los animales se confunden con las imágenes tan reales que se proyectan en estos artefactos.

Hasta el momento, el clip ha superado las 21.000 visualizaciones y ha generado miles de comentarios. “Pobre, que susto se dio”, “Michi Ahora sí sentiste el terror de ver a un pájaro enorme”, “Con lo interesado que estaba en mirar el documental”, “Mejor me voy, si no me llevan”, fueron algunos divertidos comentarios a la publicación de TikTok.