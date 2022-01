‘Choco’, el joven que celebró el cumpleaños de su perro en una escalera, ya tiene lugar donde vivir

José Luis Matos, un muchacho colombiano más conocido en las calles de Bucaramanga como ‘Choco’, se hizo viral a través de TikTok y otras redes sociales tras conocerse un video suyo en el que se le ve celebrando el cumpleaños de Shaggy, una de sus fieles mascotas.

El joven de 24 años pasó una década viviendo en las calles en compañía de sus peluditos. En el momento que fue captado por un usuario, festejaba el cuarto cumpleaños de Shaggy, al que convirtió en la familia que no tenía.

Tras conocerse el clip, el noticiero Mañanas BLU decidió hacerle una pequeña entrevista, en la que aseguró que no tiene vicios y que deambula por las calles de la ciudad por la falta de oportunidades.

“Me importan más los perros que mi propia vida. Yo ando con perros desde hace mucho tiempo. Se me han muerto dos. Desde que me he encargado de ellos, yo analizo su comportamiento. Por ejemplo, Shagy y la Nena no dejan que se me acerquen, son mis protectores”, afirmó ‘Choco’.

José Luis agradeció por las muestras de cariño que ha recibido tras la divulgación de su video. Foto: captura de Facebook

A través de su cuenta de Instagram, José Luis agradeció por las muestras de cariño que ha recibido tras la divulgación de su clip, en el cual expresa que le han donado un aproximado de 3 000 000 de pesos para que pueda mejorar su situación. Incluso aseguró que encontró un alquiler donde, según dijo, “por lo menos puedo recostar la cabeza”, lo que considera algo importante en estos tiempos tan difíciles.

“Estamos planeando colocar una fundación para perros. A mí me ha ayudado mucha gente con mis animales. Cuando se han enfermado, hay un doctor que les tiene mucho cariño y siempre los ha cuidado (…) Ahora puedo dedicarme a generar contenido, por eso quiero que me sigan en mi cuenta de Instagram. También quiero estudiar la carrera de Música porque deseo trabajar para una empresa responsable”, mencionó.