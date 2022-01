Balltze, el perro que inspiró al meme ‘Cheems’, celebró su cumpleaños 11 al lado de sus dueños

En el 2017, la fotografía de un perrito de raza shiba inu bautizado con el nombre de Balltze causó furor, luego que lo convirtieran en el protagonista de divertidos memes que sacaron más de una sonrisa a los usuarios de Facebook y otras redes sociales. Por ello, sus seguidores no dejaron pasar la oportunidad para saludarlo por su cumpleaños número 11, mientras que sus dueños compartieron la celebración que hicieron en casa.

Cada 9 de enero, la familia festeja el día especial de su engreído de cuatro patas en su ciudad natal ubicada en Hong Kong. En esta oportunidad, tomaron la decisión de consentirlo con sus platos favoritos y colocaron un gorro de color celeste en su cabeza.

“¡Ball Ball cumple hoy 11 años! No he preparado mucho, solo un pequeño pastel de calabaza para mascotas y una chuleta de cordero para ‘BB’. Todo lo que deseo para Balltze es felicidad y buena salud, te queremos mucho”, escribieron en la cuenta oficial que le crearon al can después de conseguir fama.

El perro captó la atención por una supuesta sonrisa que mostró en una foto, lo cual fue utilizado para diversos memes que se volvieron virales. Foto: Balltze/ Instagram

De inmediato, personas de diferentes partes del mundo dejaron sus saludos y le dieron un ‘corazón’ a las imágenes para demostrar el cariño que sienten por el carismático ‘Cheems’, como lo conocen en Internet.

Recordemos que Balltze cobró popularidad en Facebook, después que llamó la atención por su sonrisa, que fue comparada como si fuera la de un humano. Desde entonces, su reacción fue utilizada para representar dos situaciones de ‘cómo eran antes y cómo son ahora’.