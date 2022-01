Compra zapatos a su perrita para que no se lastime, pero no le gustan e intenta quitárselos

En la actualidad, la comodidad de las mascotas es una prioridad de las familias. Por ello, algunos se unen a las tendencias y buscan accesorios para proteger a sus engreídos. Tal es el caso de un clip de TikTok que mostró a una perrita con unos zapatos que le regaló su dueña para que la protegiera, pero no le gustaron para nada.

En las imágenes compartidas por la usuaria @thedobieteam, cuenta que publica diversos clips de Arya, se puede observar cómo la perrita mordía sus zapatos recién comprados para intentar quitárselos.

A pesar de que su dueña la llamaba para que corriera junto con ella y se divirtieran juntas, eso no la hacía olvidar lo incómodo que le resultaba avanzar, por lo que a cada oportunidad la mascota volvía a tratar de liberarse del calzado.

El video viral de TikTok cuenta con más de un millón de visualizaciones. “Que si no son Gucci, no los quiere dice”, “Así como hay caballos de paso, también está Arya ja,a. Ja, ja, ja, ja”, “Creo que no le gustan para nada”, fueron algunos de los comentarios que realizaron los cibernautas.