TikTok Awards 2022: “Me quedé helada”, dice la peruana Sandra Llosa sobre su nominación

Nace una estrella en TikTok. La joven peruana Sandra Llosa ha ganado fama internacional como maquilladora. Sus habilidades artísticas la llevan a transformarse de una estudiante de psicología a monstruos como el Grinch y Pennywise, o también criaturas tiernas como unicornios, e incluso Groot. Ahora, con más de 2,2 millones de seguidores, es una de las cinco nominadas en la categoría Maquillaje de los TikTok Awards , enfrentándose a los grandes de la industria.

Llosa balancea sus estudios con su lado creativo. Trabaja haciendo maquillaje social para eventos como matrimonios y fiestas de promoción, e incluso dicta clases en su estudio profesional. Al mismo tiempo realiza mega producciones, invirtiendo semanas en planificar, crear prótesis desde 0, y experimentar con distintas técnicas para entretener a sus seguidores de redes sociales. Descubre más de esta talentosa peruana en esta nota.

Los inicios de Sandra con el maquillaje

La joven estudiante recuerda siempre haber estado interesada en el arte y el maquillaje. A los 13 años llevó un curso para aprender a maquillarse. “Quiero aprender esto bien, en serio”, se dijo a sí misma. Sin embargo, lo dejó luego de tan solo un mes. “No me llenaba”, confesó, para luego contar que desde ese momento se volvió autodidacta y aprendió con la práctica y videos de YouTube. Luego, fue ganando experiencia practicó con amigas y familiares.

A los 16 años creó su primer perfil profesional en una red social para ofrecer servicios de maquillaje social. Sus amistades la convencieron de crearse una cuenta en Facebook, cuando Instagram aún no tenía tanta popularidad. Esta empezó a ganar público y, pronto, Sandra pasó a ofrecer sus servicios a personas desconocidas que conocieron su trabajo por internet.

Dos años después decidió incursionar en el maquillaje artístico. “Ojo, yo siempre he hecho dibujos, arte en lienzo, pero a los 18 años decidí trasladarlo a mi cuerpo”, cuenta Sandra. En ese momento no habían muchas artistas peruanas dentro de ese rubro en Instagram.

“Empecé practicando maquillajes típicos de Halloween, como vampiro sexy, cosas tranquilas. Fue entonces que mi página empezó a recibir atención”. Nuevamente, fue algo de prueba y error, mejorando poco a poco mientras se guiaba de tutoriales en internet y sus conocimientos de dibujo y pintura.

“Si bien todos los fines de semana seguía atendiendo a mis clientas sociales, maquillando a novias o chicas para eventos, lo artístico era lo que más me gustaba, subir mis videos era como mi escape”.

La pandemia y TikTok

Poco antes de la cuarentena, Sandra decidió expandir sus horizontes y unirse a TikTok. “Al comienzo no me quería unir para nada, pero luego dije ‘vamos a ver’”, dice entre risas, al recordar que no pensaba tener un perfil en la aplicación que ahora es su cuenta principal.

“Luego nos encerraron y tenía un montón de tiempo libre”, recuerda Sandra. Ella, como muchos otros creativos, pudo utilizar la cuarentena para expandir sus conocimientos artísticos. Al tener clases virtuales pudo dedicarle más tiempo a practicar y grabar videos.

Este periodo fue muy importante para ella. Empezó a experimentar con pelucas, compró lentes de contacto, y aprendió a hacer prótesis. Este nivel elevado de producción tuvo sus frutos. “Ahí fue cuando la cosa explotó”.

En octubre, debido a Halloween, el algoritmo de TikTok favoreció el contenido de Sandra e impulsó sus videos. “Es cuando la gente busca maquillajes más locos”, describe ella. En ese momento también empezó a hacer videos metiéndose en los personajes, introduciendo la actuación a sus publicaciones.

Su video más visto es una caracterización de Pennywise, el famoso payaso de It, que suma más de 38 millones de vistas . En él hace lip-sync a un audio de la película y, mientras actúa, se nota su transformación hacia el personaje. Este tipo de proyectos se demora semanas en planificar, crear las prótesis, y la aplicación sola puede durar entre 10 y 12 horas.

“Me meto de lleno en el personaje en el que me estoy convirtiendo. La verdad es que esto se ha vuelto lo que más me gusta hacer, de todas maneras” , expresa Sandra contenta. En octubre de 2021 alcanzó el millón de seguidores, y poco tiempo después superó los 2 millones.

La nominación de Sandra Llosa a los TikTok Awards

Todo el esfuerzo de Sandra dio resultados al ser reconocida por la aplicación de videos más popular del momento. La peruana es una de las cinco artistas nominadas a la categoría de maquillaje de los premios TikTok.

“Antes de que publiquen a los nominados me escribieron. Pero no estaba muy segura de que sea algo en serio, no sabía si confiar. Aún no sabían cómo se haría el evento debido a la COVID-19, pues este se iba a hacer en México. Por unas dos o tres semanas todo quedó en las nubes”, explica. “No me quería hacer ilusiones porque no sabía si iba a suceder”.

Entonces, recibió un sorprendente mensaje de Jossy Martinez, el reconocido tiktoker peruano. “Un día me dijo ‘¡Sandra, felicitaciones!’ y yo ‘¿de qué?’ No entendía nada. Entré y vi que estaba nominada. Me quedé helada” , recuerda.

“Son cinco nominados. Yo soy la que tiene menos seguidores y menos tiempo en la aplicación, entonces es realmente un honor. Me hace muy feliz”, dijo orgullosa.

La premiación será transmitida en vivo desde el perfil @tikTok_español el próximo 13 de enero. La cita es a las 20.00 horas (México). Puedes votar por Sandra accediendo a este link hasta el 11 de enero.

Creando comunidad en redes sociales

Sandra pasó de únicamente subir fotografías de sus obras terminadas a crear una verdadera conexión con sus seguidores. Graba historias para Instagram mientras se va maquillando, mostrando todo el proceso.

“Poco a poco empecé a compartir un poco más y vi que las vistas de mis historias subían un montón. Cuando comparto las reacciones de mi familia... olvídate, a la gente le encanta”, dice Sandra entre risas. Es que ese es el momento favorito de todos sus fanáticos, particularmente por cómo su mamá siempre se sorprende y hasta asusta de sus habilidades.

“¡Me encanta! se siente como una relación muchísimo más cercana, como si tuviera a personas acompañándome, y me alienta un montón”, reflexiona la artista, quien a veces se puede ver frustrada, al ser una perfeccionista nata.

Los planes a futuro de Sandra Llosa

“No pienso tanto en el futuro. Antes era así, trataba de controlar todo, ponerme metas y seguirlas, pero la vida me ha demostrado que no siempre el curso va a ser así”, explica Sandra con tranquilidad. Lo que tiene seguro es que desea expandir su conocimiento con el maquillaje mientras ejerce como psicóloga.

La artista planea continuar trabajando en su crecimiento en redes sociales, para lo cual busca seguir capacitándose. Sueña con poder llevar cursos en el extranjero, particularmente en Hollywood, cuna de los efectos especiales.

“Muchas personas me dicen que debería estar en Hollywood, pero en verdad no es un sueño mío. Me gustaría ver lo que la vida me ofrece, de repente si sale una oportunidad de vivir afuera sería bacán, pero también estoy feliz con el simple hecho de estar creando contenido. Me encanta de verdad compartir con los seguidores y ser la cara de mi trabajo más que maquillar a alguien más en una película”.

Espera también ampliar su estudio. Actualmente trabaja en este de la mano de alguien encargada de peinado, pero desea tener su propio equipo. “Eventualmente me gustaría tener un salón de belleza más grande, con personas a quienes yo pueda entrenar. Eso sí va a pasar”, promete. También planea expandir en cuanto al dictado de clases, pasando de exclusivamente enseñar automaquillaje a brindar masterclasses de maquillaje artístico.

Además, tiene claro que no dejará su profesión. “Siempre me preguntan ‘¿qué vas a hacer, maquillaje o psicología?’ No tengo que elegir, yo creo que de verdad puedo hacer ambos, sobre todo porque puedo controlar mis tiempos, tanto de las citas como de lo que voy creando”. A ella lo que más le atrae es la psicología educativa, trabajar con niños. Lo ideal sería poder estar involucrada en un taller artístico, donde pueda combinar sus dos pasiones.

Cómo votar por Sandra Llosa

La peruana compite en la categoría Maquillaje. Se enfrenta a artistas internacionales como Lore Salgado, Alonso Arriaga, Doris Jocelyn y Sarai Paniagua.

Para votar por Sandra puedes ingresar a este link hasta el 11 de enero. Dirígete a su respectiva categoría, selecciónala, y dale al botón de votar.