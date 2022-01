Pareja que se conoció en Among Us enseña que la distancia no fue un impedimento para ellos

“El amor a distancia es para valientes”. Debido a la pandemia, muchas personas han dado a conocer en las redes los esfuerzos que realizan por mantener una relación a pesar de los kilómetros y millas. Esta vez, una joven compartió en TikTok la historia que construye a diario con su novio chileno, un hombre que conoció gracias al juego Among Us.

La peruana Sashi no duda en mostrar a través de videos el largo camino que tuvo que pasar con su pareja para enfrentar obstáculos como la distancia. En una ocasión, la joven manifestó que lo conoció cuando entró a Discord para jugar, pero no imaginó que terminaría enamorándose de Chris, un joven del grupo.

Con el tiempo, ambos construyeron recuerdos con videollamadas, citas virtuales, karaoke juntos y más actividades que eran limitadas por la virtualidad. Todo esfuerzo y espera valió la pena y se vio reflejado cuando Chris pudo viajar a Perú para tener el añorado reencuentro con su pareja.

Con un cartel de fotos animadas, la joven le dio un emotivo recibimiento. “Después de un año de videollamadas y citas virtuales, entendí que para el amor verdadero no hay distancia, ni excusas que valgan”, indicó un video de la cuenta que comparten ambos denominada @sashiychris.

La pareja se mostró emocionada por pasar de “Among Us a empezar el 2022 juntos” y así lo mostraron en un video donde se pudo ver que Chris pasó tiempo con la familia de Sashi. Los usuarios en la red quedaron conmovidos con la historia y algunos se animaron a comentar

“Yo me andaba peleando con todos en el Among Us”, “Yo conocí a mi chilena en Omegle y ella viajó de Chile al país”, “Tengo una conocida que también encontró a su pareja en Among Us”, “Yo también conocí a mucha gente en ese juego”, “El amor a distancia es para valientes”.