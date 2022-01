Conoce la historia de ‘Choco’ y sus perritos que cautivaron a millones con su fiesta de cumpleaños

En las últimas horas, se ha vuelto viral el video que muestra cómo un hombre en situación de calle festeja el cumpleaños de sus perritos con una pequeña celebración en unas escaleras. Esta escena logró conmover a una gran parte de la comunidad de las redes sociales, principalmente en TikTok, y su dueño ha brindado tiernas declaraciones al respecto.

En las calles Bucaramanga, Colombia, un transeúnte captó a José Luis Matos, más conocido en la zona como ‘Choco’ o ‘Choco Aventuras’, mientras le celebraba el cumpleaños a Shaggy, su fiel compañero de cuatro patas.

Este joven tiene 25 años. Desde hace 15 vive en la indigencia. Sin embargo, su situación no le ha quitado la alegría ni mucho menos su nobleza. Desde hace bastante tiempo tiene a su perrita llamada La Nena. Shaggy llegó hace cuatro años a su vida y no dudó en convertirlo en parte de su pequeña familia. Fue este último el festejado aquel día.

“Le celebré el cumpleaños, lleva cuatro años conmigo. La Nena y yo éramos los invitados, se merecían algo bonito, algo bacano. Para mí es muy importante que me acompañen. Así no hablen, dicen muchas cosas por las miradas. Presiento lo que me quieren decir con su mirada, es una esperanza que me llena para seguir adelante”, dijo ‘Choco’ a W Radio.

La historia de Shaggy, el perrito festejado, es bastante particular. El joven contó que encontró al perrito en la calle y lo adoptó. Sin embargo, tiempo después apareció su verdadero dueño para reclamarlo, pero el muchacho no quiso entregárselo.

Las autoridades dijeron que el animal debía escoger con quién irse y Shaggy fue bastante claro con su decisión. Escogió a su dueño, peor al poco tiempo comenzó a extrañar a ‘Choco’ y regresó con él.

Luego de que el video de la fiesta de cumpleaños de Shaggy se hiciera viral, el hombre decidió abrir su cuenta en las redes sociales, pues muchas personas quisieron brindarle ayuda.

“Mis perros son como parte de mí, de algo que me cuida, son mis ángeles, nunca dejan acercarse a nadie cuando estoy durmiendo”, dice el emocionado muchacho.