Tierno cachorro corre junto a su amigo, pero se golpea con puerta de vidrio

Mediante Facebook se compartió el clip viral que tiene como protagonista principal a un travieso cachorro que terminó estrellándose contra una puerta de vidrio. Su cuidador captó la curiosa escena que provocó miles de risas por parte de los internautas.

La grabación fue originalmente compartida por la cuenta de Instagram @instapetdog_lovers y luego se viralizó por Facebook. Esta página sube a diario contenido divertido relacionado con distintas mascotas.

En la escena, se apreció cómo un perrito corría junto a su amigo disfrazado de tigre. Al parecer, este can no se percató de que había una puerta de vidrio adelante y se estrelló con ella; esto no lo detuvo, ya que se levantó y siguió su camino.

Desde su publicación, el video consiguió más de dos millones de reproducciones, 157.000 ‘me gusta’ y cientos de comentarios en la red social.