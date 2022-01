¿Quién es Charli D’Amelio y por qué suelen decirle que utiliza bots?

Si está familiarizado con TikTok, probablemente ya sepa quién es Charli D’Amelio. Con más de 133 millones de seguidores, se ha convertido en la adolescente más popular en Internet. La joven se volvió viral gracias a un dueto que realizó con el usuario @move_with_joy. En él, ella siguió una sencilla rutina de baile, que la ayudó a acumular más de 5 millones de ‘followers’.

Charli es de Norwalk, Connecticut, donde creció con su hermana de 20 años Dixie D’Amelio y sus padres Marc y Heidi D’Amelio. Antes de abrir su cuenta de TikTok en junio de 2019, Charli era una bailarina competitiva y publicaba videos y fotos de las competencias en Instagram.

En la actualidad está involucrada en varios rumores. Todos los días hay un nuevo cotilleo con el nombre de la influencer, que luego es termina desmintiendo las noticias falsas que se vuelven virales en redes sociales.

Muchas personas señalaban que la joven había comprado seguidores, principalmente para llegar a los 100 millones de seguidores en TikTok. Esto fue desmentido por la celebridad.

En uno de los episodios del podcast “Charli and Dixie: 2 Chix”, la tiktoker se sinceró y comentó que nunca compró y que nadie que ella conozca compra seguidores en TikTok u otra red social. Además, reveló que no hay forma de controlar los bots que la siguen, porque “todos terminan teniendo algunos, y esa es la responsabilidad de la aplicación”, sostuvo.

PUEDES VER: Los 10 tiktokers con más seguidores en el mundo entero

“Todos tienen bots en TikTok, así es como funciona la aplicación. ¿Puedo controlar eso? No, no puedo. No tengo ese poder y no trabajo para TikTok. Mi papá no tampoco trabajo en TikTok. Conozco a mucha gente que piensa eso. Aquí está la moraleja de la historia, no compro seguidores”, dijo la tiktoker.