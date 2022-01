Fríe al aire una hamburguesa durante 120 minutos y este es el resultado

Hay algunas personas que a menudo tienen una idea extraña para ejecutar. Al igual que este usuario de TikTok, quien se volvió viral cuando decidió freír al aire una hamburguesa. En el video detalló cómo planeaba realizar esto durante 120 minutos.

Sin embargo, esta no era la primera vez que había decidido realizar algo parecido. “Ahora he aprendido la lección del año pasado: nada de perritos calientes. Pueden ver que también he quitado la lechuga de esta hamburguesa, asumiendo que se incendiará“, escribió.

Algunos apoyaron este divertido experimento. No obstante, para muchos resultaba bastante confuso. En la leyenda del video escribió: “Voy a freír una Big Mac durante 120 minutos y veré qué pasa”.

PUEDES VER: Niña muestra su talento para el baile al ritmo de una canción de Bad Bunny

Siguió agregando fotos sobre cómo se veía la hamburguesa en cada etapa. Abordó la situación con un toque gracioso cuando publicó: “A diferencia del año pasado, mi esposa es consciente de lo que estoy haciendo y, al igual que la última vez, no está entusiasmada”. Para finalizar, el hombre tenía a la mano un extintor como medida de precaución.