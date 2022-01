Ajedrecista cae de una silla tras perder una partida y se vuelve viral en redes

El ajedrez no es un deporte activo y necesita mucha moderación y destreza mental. Sin embargo, el jugador nacional polaco Pawel Teclaf agregó mucha acción cuando se balanceó y cayó accidentalmente de una silla después de enfrentar una derrota. El momento se volvió viral en TikTok.

El jugador de 18 años perdió su campeonato ante Tigran Petrosian, de 37 años, de Armenia en el Campeonato Mundial FIDE de Blitz en Varsovia.

En el partido de rápido movimiento, Teclaf perdió después de que su oponente hizo su jugada ganadora. Al darse cuenta de que cometió un error, el hombre se echó hacia atrás en su silla, esta perdió el equilibrio y el jugador cayó al suelo.

Petrosian lo quiso ayudar, pero Teclaf ya se había caído al suelo. Inmediatamente se levantó y estrechó la mano de su oponente, ocultando su humillación.

Después de que el video recorrió las redes sociales, Teclaf se dio cuenta de que se estaba volviendo popular. “Por la mañana, estaba en el ascensor y una persona parada a mi lado me estaba mirando fijamente y en su teléfono de un lado a otro, sonriendo. Cuando fui a mi habitación, abrí WhatsApp y vi muchos enlaces y me di cuenta de que me estaba volviendo viral “, sostuvo el ajedrecista.