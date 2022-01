Mujer lleva a reparar su celular al creer que estaba malogrado, pero sus hijos no la llamaban

Las redes sociales no solo publican divertidas historias de animales. En algunas ocasiones, se puede encontrar tristes relatos de adultos mayores que son dejados a su suerte por sus hijos, tal como sucedió con una mujer de avanzada edad, cuyo clip sacó más de una lágrima por la ingratitud de algunas personas.

El video mostró a una longeva dama que acudió a un técnico en reparaciones de celulares. La anciana le entregó el teléfono al especialista, pues pensaba que presentaba fallas al no recibir ninguna llamada de sus hijos hace más de un año.

“Tal vez no sirve. ¿Cómo no me van a llamar mis hijos?”, señaló la señora al sujeto. Empero, el joven que ofrecía sus servicios quiso aprovecharse de la inocencia de su clienta y trató de cobrarle una suma fuera de lugar. Otro chico que estaba cerca la llamó y se ofreció a ayudarla pensando que el problema era técnico.

“Fui con ese muchacho, me cobra mucho dinero. Yo solo quiero hablar con mis hijos”, expresó entre lágrimas la anciana. Al oír las declaraciones de la mujer de avanzada edad, el hombre cogió el celular y sin que ella se diera cuenta llamó a uno de sus hijos.

“Lo único que quiere es encontrarse con ustedes y hablar. Les doy mis datos y pueden venir para que la vean”, indicó.

En otro momento, la señora regresó con un hombre a su lado, quien resultó ser su hijo. La adulta mayor quiso agradecer al joven que ayudó a darle solución a su celular. El noble trabajador no le cobró ni un centavo, pues el celular nunca estuvo dañado y no le dijo la verdad a la mujer.