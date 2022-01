Run Run, el zorro andino vendido como mascota que inspiró un cuento sobre el tráfico de animales

La historia del zorro andino que fue vendido como un perro de raza husky siberiano en un mercado ilegal del centro de Lima continúa dando de qué hablar, y no solo en las redes sociales o en los medios de información. Esta vez, a través del cuento El zorrito Run Run, realizado por el sociólogo Alfonso Muñoz, quien busca hacer reflexionar a la población sobre el sufrimiento de estas especies al ser arrebatados de su hogar natural.

Muñoz, quien además se desempeña como ingeniero industrial y editor de libros, plasmó en su obra, producida bajo el sello Incabooks, el sentir de Run Run desde que fue alejado de su familia para convertirse en una víctima más del tráfico de animales.

Como se recuerda, el zorro adquirido por la familia Sotelo acaparó la atención de la prensa nacional e internacional, pues cada día se daba cuenta de las nuevas travesuras del mamífero carnívoro por las calles de Comas. Finalmente, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) logró capturar al animal y trasladarlo a un zoológico, al no poder integrarlo nuevamente a su hábitat natural, ya que desde los cinco meses fue criado como mascota.

Debido a esto, Alfonso decidió escribir su primer cuento, cuyo eje central fue la desolación de Run Run, al separarse forzadamente de su madre para ser vendido en un comercio informal. Según comentó a La República, le atrajo la idea de hacer este trabajo para que las personas comprendan que los animales no son ajenos a las emociones o sentimientos. Esto debido al gran estrés que atravesó el zorro al ser el centro de atención de todo un país.

“Un amigo me dio la idea y, debido a la gran coyuntura, me pareció un tema atractivo para mejorar la situación de los animales. Muchos no saben qué es lo que sienten estas especies silvestres al ser expuestos a un lugar que no es su hábitat”, señaló Muñoz.

La historia cuenta con una serie de gráficos gracias al apoyo de la experta en ilustración Sam Scavino, quien puso su granito de arena en esta interesante obra, que puede ser compartida por chicos y grandes.

El zorrito Run Run ya está a la venta a nivel nacional en supermercados Wong, Metro, Plaza Vea, Tottus y Tai Loy. Además, está disponible en librerías Crisol y a través del número de WhatsApp 923 224 749 de Incabooks.pe, al módico precio de S/ 9.90.

Cabe mencionar que, una parte de lo recaudado será donada a una entidad dedicada al rescate y cuidado de especies silvestres. Este cuento llevará a la reflexión a la población para evitar la compra estos ejemplares y de una vez frenar el tráfico de animales.