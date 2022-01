Joven sube a una combi y queda sorprendido por las luces de discoteca en su interior

En Perú, no es novedad ver que los conductores de transporte público decoren sus vehículos a su estilo. Esta vez no fue la excepción, y los pasajeros de una combi con ruta a San Juan de Lurigancho quedaron sorprendidos con las luces de colores que llevaba una unidad en su interior. Los usuarios de TikTok no tardaron en bautizarla como la ‘discocombi’.

El pasajero que logró grabar la peculiar escena subió al transporte para dirigirse a un partido de fútbol con sus amigos. Al ingresar fue inevitable no percatarse del colorido ambiente que había. Con luces rojas, azules, rosadas y verdes, la combi tuvo un aspecto similar al de una discoteca.

“En esa combi pagaría con gusto mis 10 soles”, “Ese es otro nivel... ‘discocombi’”, “Cinco soles asiento atrás, zona VIP a 10 soles”, “Debe tener dos baterías por las luces”, “Los peruanos somos otra cosita”, comentaron algunos usuarios en la red.

Aquí podrás reproducir el video que logró sumar 98.000 reproducciones en poco tiempo