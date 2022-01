Joven se gradúa como enfermera y su mejor amigo la sorprende pidiéndole matrimonio

Una conmovedora propuesta de matrimonio. Esta joven recién graduada se robó la atención de los asistentes de una graduación universitaria cuando su mejor amigo le pidió matrimonio. El emotivo momento contagió a los presentes y profesores, quienes gritaron de la emoción y se emocionaron al igual que los miles de usuarios de TikTok que vieron el video.

“Me gradué de la escuela de enfermería y me comprometí con mi mejor amigo. No podría estar más feliz”, comentó en la descripción del video Marisa Durst, la joven que en imágenes fue a recibir su certificado. Sin embargo, una inesperada propuesta se sumó a la emoción que sentía por haber terminado su carrera.

Su mejor amigo, quien había subido al estrado para acompañarla en este momento de su vida, la sorprendió cuando se arrodilló y le pidió matrimonio. Los invitados a la ceremonia no fueron ajenos a la escena y gritaron para celebrar. Asimismo, el júbilo también llegó a los maestros que saltaron de la emoción.

“Las maestras súper emocionadas con bailecito y todo”, “Llorar por desconocidos es mi pasión”, “Y ya no sabes qué disfrutar más si el graduarte o el anillo”, “Si no van a hacer esto cuando me gradué, entonces no me quiero graduar”, comentaron los usuarios, mientras otros indicaron que no era el mejor momento.

A pesar de algunos comentarios negativos, la joven recalcó ese había sido “El mejor día de su vida” en el video que obtuvo más de 2,2 millones de reproducciones.