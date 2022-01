Descubre que su perro ingresa por la ventana de su casa luego de escaparse para jugar

Te divertirá. Los animales se han vuelto populares en las redes sociales debido a los divertidos videos que protagonizan. Tal es el caso de un clip viral de TikTok, el cual es protagonizado por un perrito que descubrió una singular manera para entrar a su casa, pero fue descubierto por su dueña mientras realizaba la travesura.

En las imágenes compartidas por la usuaria @camilafuentesr, se puede observar cómo una mascota trata de abrir la ventana de su casa, la cual logra desplegarse debido a que el can comenzó a morder el marco para moverla.

“Y así es como de la nada está en todas partes”, comentó la dueña del animalito en su publicación, donde muestra la astucia de su engreído. El can saltó por la ventana e ingresó con cuidado para no romper los adornos que se encontraban cerca.

La joven no dudó en grabar el clip viral de TikTok para mostrárselo a su madre y así ella conozca las travesuras de su mascota. El video tiene más de 398.000 visualizaciones. “Si no es por la puerta, será por la ventana; pero afuera no me quedo”, “Abre con todo el cuidado y sin tirar nada ja, ja, ja”, “Inteligente el perrito”, fueron algunos comentarios de los cibernautas.