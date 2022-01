Perrito sorprende con peculiar forma de calmar la picazón y se vuelve viral

No hay duda de que las mascotas pueden mejorar el día de cualquier persona con sus divertidas escenas. Esta vez, se observó en un clip de TikTok la curiosa forma de calmar la picazón de un perrito en medio de la calle. Miles de usuarios confundieron esta acción con un baile de reggaetón.

El video viral publicado por el usuario de TikTok @el_osirisss mostró a un can que intentaba calmar la picazón usando la pared y haciendo unos movimientos particulares que varios usuarios compararon con un baile. En la escena, el autor del clip añadió un fondo musical de Rauw Alejandro y Álvaro Díaz.

Desde su publicación, el clip consiguió alrededor de siete millones de reproducciones, 887.300 ‘me gusta’ y 13.300 respuestas en la plataforma de TikTok.

“Para los que no me han visto perrear, me veo algo así”, “Modo: perreo intenso”, “Guaw Alejandro”, fueron algunos comentarios vistos en la red social.