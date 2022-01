Miguelito, el tiktoker que divierte a miles creando coreografías a canciones de antaño

En redes circulan los videos de miles de usuarios que se esfuerzan por ser famosos en la red. Sin embargo, para el peruano Miguel Avalos Paroy, este éxito llegó sin ser planeado. Gracias a su espontaneidad y creatividad al ejecutar sus pasos de baile, el chalaco de 26 años ha logrado crecer en TikTok desde que publicó su primer video en octubre del 2020.

Durante el confinamiento, muchos buscaron una forma de entretenerse y liberarse del encierro. Para Miguel, el baile lo ha ayudado a aliviar la ansiedad y el estrés que sufrió por mucho tiempo. Entre coreografías y música, su contenido logró posicionarse, a tal punto que personajes como Erick Elera, Anthony Swag y El Chombo, compartieron sus videos.

“Yo nunca tenía en mente que la cuenta de @miguelito_peru iba a tener tanto apoyo como últimamente lo está teniendo”, comenta para La República el joven, que no solo es un aficionado al baile, sino que también es egresado de la carrera de ingeniería industrial, motivo por el cual indica estar preparado para los nuevos retos del 2022.

Con 789.000 seguidores y más de 13.6 millones de ‘me gusta’, Miguel sigue apostando por mostrar su talento en redes. El joven tímido frente a cámaras del 2020 ya desapareció por completo de su personalidad y ahora no duda en motivar a varios usuarios de la red. Pero, ¿cómo ha conseguido llegar tan lejos? Aquí te lo contamos.

Los bailes que conquistaron a los usuarios de TikTok

El perfil de Miguel o ‘Miguelito’, como muchos lo conocen, tiene coreografías de música de todos los géneros y diferentes años. Los 70′s, 80′s, 90′s, son algunas de las décadas que se hacen presentes con canciones como ‘Puerto Montt’ de Los Iracundos, ‘Adiós Compay Gato’ de Los Guaracheros del Oriente y hasta danzas peruanas.

“Yo he crecido con mis abuelitos y es constante que escuchen a Leo Dan, Nino Bravo”, reveló en entrevista. Gracias a su variados gustos musicales, ha conseguido fusionar algunos estilos a la hora de bailar. “Estaba en TikTok y dije ‘¿por qué no agregarle a los clásicos un poco de humor y fusionarlo con los pasos de los trends?’”.

A comparación de otros tiktokers que tienen alta producción en sus videos, Miguel intenta crear un contenido lo más ‘espontáneo’ posible y así fue como nacieron sus clips más vistos. “También hice La Oreja de Van Gogh y cuando dice ‘con la carita empapada’ dejé que me mojen. Lo hice tan natural que a la gente le encantó”, añade.

“Si TikTok hubiera existido en la época de mi mamá”, señala la descripción de uno de sus primeros videos en el que realiza una coreografía de la canción de Juan Gabriel, ‘Querida’. Su éxito traspasó fronteras que quedó sorprendido cuando uno de sus seguidores en México le escribió para decirle que había salido en un programa local.

Los caporales y otras danzas en la vida de Miguel

Desde muy pequeño, la influencia de la música estuvo presente en su vida, empezando por sus abuelos, hasta el elenco de caporales ‘Perú Ardiente’ en el que lo acogieron por buen tiempo. Tanta fue su habilidad para esta danza que participó por seis años en la fiesta de La Candelaria, celebración que también se daba en Lima.

“Yo siempre recalco que no soy alguien que ha estudiado en las Arguedas, no soy alguien técnico, pero todo lo que he aprendido ha sido de manera empírica”, manifiesta. Si bien no se preparó para ser un bailarín profesional, tampoco negó la opción de perfeccionar su estilo en una academia o escuela de danza.

Los cañeros de San Jacinto y el huaylas son otros ritmos que practica. Sin embargo, su gran reto para el 2022 es aprender marinera. “Siempre lo tengo pendiente y no lo he perfeccionado, pero lo aprenderé como sea”, dice sin descartar la posibilidad de incluir estos pasos de baile en sus próximos videos.

Su abuelo, una de las tantas inspiraciones para crear contenido

Aquiles Avalos, abuelo de Miguel, la ‘rompía’ en cada fiesta familiar y fue gracias a él que el tiktoker se inspiró en seguir con su pasión por la danza. “No sé si he heredado su ritmo, pero espero que sí. Siempre lo uso de inspiración”. Cada que se graba para esta red, encuentra en el baile una forma de liberarse de toda la carga negativa.

La ansiedad y el estrés fueron algunos de los problemas que aparecieron durante la pandemia, pero pudo resolverlos con su creatividad y creación de pasos de baile. “Un día estuve viendo Avengers. Escuché una canción y se me encendió el foco”, indica al referirse a uno de sus videos en el que inventa una coreografía inspirada en Iron Man y Loki.

Su contenido creado inicialmente con el objetivo de “pasarla bien” ha rendido sus frutos. Tal es el caso de haber sido invitado al concierto ‘Amor bajo las estrellas’ de Reik y otros cantantes. Asimismo, ha despertado el interés de otras marcas que lo buscan para ser promocionadas. “Siempre estoy abierto a las oportunidades”, recalca.

Mensajes y encuentros inesperados con sus seguidores

“Hoy estaba comiendo con mi familia en una pollería de Los Olivos, escucho una cumbia peruana y yo había hecho un video con esa canción. Mi hermano me pasó la voz y me dice que me estaban mirando. Efectivamente, toda una mesa entera estaba viendo el video con la canción”, dice entre risas al recordar la divertida escena que vivió.

Miguel también ha podido recibir el cariño de sus seguidores a través de los comentarios de sus videos. “Tú no necesitas las fiestas, las fiestas te necesitan a ti”, es uno de los mensajes que más recuerda. Sin embargo, en más de una oportunidad han querido invitarlo a una reunión, petición a la que se ha negado.

“Me dicen que quieren saber qué es salir de fiesta conmigo, pero yo siempre respeto a mis seguidores y no me tomo esa confianza”, comenta y, a pesar de no asistir a reuniones con usuarios, Miguel ha encontrado la forma de estar cerca de ellos. Su pasos han encantado a más de uno que ahora dicta clases de caporales a quienes lo contactan por redes.