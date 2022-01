Heladero sorprende a bañistas de una playa al bajar de un bote con su triciclo

Es común ver que los vendedores se paseen por las calles de una ciudad. Sin embargo, esta vez un joven heladero de D’onofrio decidió movilizarse por el mar para ingresar a una playa, escena que sorprendió a miles en TikTok. Encima de un bote y con su triciclo al lado, el hombre bajó de la embarcación para pisar la arena de La Caleta Dorada en Chimbote.

La escena, compartida en redes por la usuaria Jeremy Obeso, mostró al ‘infaltable’ heladero, quien estaba por bajar de un bote rodeado de decenas de bañistas que acudieron a la playa para refrescarse. Tanta fue la sorpresa de la joven, que comentó a su amiga que el vendedor estaba realmente “cerca de ti”.

La frase mencionada que hace referencia a los helados de la marca D’onofrio sacó más de una sonrisa a los internautas, quienes quedaron impresionados por la peculiar entrada del hombre. Algunos no dudaron en bromear con la divertida escena.

“Cerca de ti, así tenga que ir remando”, “Los heladeros no gobiernan el mundo no más porque no quieren”, “El heladero donde sea llega”, “Llega a todas partes”, comentaron en el video que obtuvo más de 47.000 reproducciones en poco tiempo.