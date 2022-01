Perro agarra un palo con el hocico y empieza a ‘castigar’ a su dueño, quien no puede creerlo

Probablemente son incontables las escenas donde las mascotas cometieron algún accidente o lastimaron a su cuidador por casualidad. Esto último se observó en un reciente clip de TikTok, en el que un perro cogió un palo con sus dientes y se acercó donde su dueño para jugar, pero algo salió mal.

En el video viral publicado por el usuario de TikTok @elgybyb se mostró a un ocurrente can que de pronto movió la vara que estaba en su hocico y casualmente golpeó a su cuidador con el objeto. El joven se alejó un poco al momento en que sucedió el hecho, pero el perro seguía con el improvisado ‘juego’. Dos días después el cuidador subió otro clip donde ocurrió lo mismo, aunque esta vez con dos palos.

Hasta el presente, la escena consiguió alrededor de 8 millones de visualizaciones, 2 millones de ‘me gusta’ y 11.800 comentarios en la red social.

“Perrito: esto me duele más a mí que a ti, pero es necesario”, “Y aparte tiene a su dueño en la azotea”, “Firulais: te he dicho que me des de comer pollito”, fueron algunas respuestas divertidas de los internautas de TikTok.