Perritos traviesos aprovechan estar solos para romper los maceteros de su dueña

Te hará reír. Los perritos son animales juguetones que siempre tratan de divertirse a toda costa. Así lo demuestra un clip de TikTok que mostró a dos perritos haciendo las suyas cuando no estaban siendo vigilados. Ellos colaboraron para romper las macetas de su dueña.

Se trata de dos perritos que fueron cómplices para cometer una travesura ante la ausencia de sus dueños. Las mascotas se encontraban en el patio de su hogar y estaban cercados con una reja que les impedía acercarse a la otra zona de la entrada en donde se encontraban varios maceteros.

Aunque no podían cruzar, uno de los canes se las ingenió para poner en práctica su diablura. La cámara de seguridad de la casa pudo grabar el preciso momento en que el perro se acercó hacia la reja y, con su pata, empujó dos macetas que cayeron al suelo desparramando su contenido.

El video viral de TikTok cuenta con más de ocho millones de visualizaciones. “Uno hace la maldad y el otro vigila que no venga nadie, ¡crimen organizado!”, “El mío se comió la colección de cactus que tantos años me costó reunir”, “Te amo perrito que tiro la maceta”, “El otro Firulays: Has lo que tengas que hacer yo vigilo”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.