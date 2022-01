Perrito protagoniza blooper tras imitar una pirueta que realizó su dueña

Los perros son conocidos por su lealtad, pero no hay duda de que estos animales también son los mejores amigos de los humanos. No solo te salvan de los problemas, sino que también participan en todas tus locuras. En estos días, salió a la luz un video en TikTok en donde un can y su dueña son los protagonistas.

En el clip viral se puede ver que una mujer sale de una de las habitaciones de su casa y salta encima de un puf que yace en el pasillo. Segundos después, se observa a un perro corriendo detrás de la que parece ser su dueña e intenta hacer la misma pirueta, pero no lo consigue y sufre un curioso ‘accidente’.

El video de este lindo animalito se ha compartido en TikTok, por la cuenta @artinstic, con una leyenda divertida que dice: “Buen intento”. Hasta el momento, suma más de 17.000 ‘me gusta’.

Un usuario de TikTok escribió: “El perro adoptó una buena postura, pero no pudo llevarla al final”. Otro dijo: “El animalito no pudo copiar correctamente el movimiento”. Un tercero comentó: “Pobrecito, seguramente le dolió mucho“.