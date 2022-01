Joven cree que su perrito la ignoraba, pero en realidad dormía con los ojos abiertos

Una singular forma de dormir. Las mascotas representan seres importantes en muchos hogares, por lo que su bienestar es una preocupación constante. Recientemente, en un clip de TikTok, una joven se sorprendió al ver que su perrito no reaccionaba cuando le ofrecía comida.

El video compartido por la usuaria de TikTok @soykarenduran consiguió volverse viral por mostrar la curiosa manera en la que duerme un can. En la escena, la joven indicó lo siguiente: “Pensé que me estaba ignorando”. Segundos después se observa que ella le sirvió comida, hizo algo de ruido con las croquetas de su mascota, y por último, fingió irse de la habitación; sin embargo, ninguna de estas acciones tuvo efecto en el animal.

Asimismo, cuando la cuidadora se acercó al perrito, pudo percatarse que estaba dormido, pero con los ojos abiertos.

PUEDES VER: Pareja elabora escalera con cajas para que su perrito suba a la cama a descansar

Miles de usuarios quedaron impresionados con la escena y comentaron sobre ello. “El perrito: estoy agarrando señal”, “Quizás tenía parálisis del sueño”, “Firulais: si no me muevo, no me ve”, fueron algunas respuestas vistas en la plataforma de TikTok.