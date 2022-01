Rata asusta a dueño de vivienda al escapar saltando con una lata en el hocico

¿Te imaginas escuchar ruidos a la medianoche en tu casa? Pensarías que es un ladrón o que alguien de tu familia tenía pesadillas y se fue a la cocina a tomar un vaso de leche. Sin embargo, un joven se llevó una gran sorpresa al encontrar al intruso que ingresó a su propiedad sin su permiso. El video viral de TikTok te sacará más de una sonrisa por el curioso comportamiento del inesperado visitante.

A través de un clip compartido por el usuario @arnoldpatiñorg4 se logró descubrir quién era el invitado nocturno que ingresó a horas de la madrugada a una vivienda que no era la suya. Se trataba de una rata que no esperó que la atraparan con las ‘patas en la masa’.

El dueño de la casa fue a ver qué sucedía y de dónde provenía el ruido del metal. No obstante, al prender la luz notó a una rata huyendo, pero no quiso irse sola, sino que lo hizo con una lata vacía entre sus dientes.

PUEDES VER: Trabajadora de cine expone artículos que los clientes dejan tras las proyecciones

Lo más curioso es que el roedor no corría con sus cuatro patas. Por el contrario, comenzó a dar saltos como los canguros, ya que, al parecer, las patas superiores las tenía ocupadas sujetando el envase de metal con el que alarmó al propietario.

“Los que hemos visto Ratatouille entendemos que estos animalitos también tienen su lado tierno”, “Pobrecito me da ganas de ayudarlo a cargar la lata”, “Por favor, son animales de Dios. No hacerles daño, solo se buscan la vida como cualquier ser vivo”, “Yo me muero con ese escándalo, si no hay nadie en la casa”, fueron algunas reacciones de los más de 32.000 usuarios que visualizaron el clip de TikTok.