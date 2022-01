Mujer ‘regaña’ a su perrito por orinarse en su camioneta y reacción del can conmueve

Los cachorros pueden tener pequeños ‘accidentes’ durante los viajes en auto si sus dueños no toman sus precauciones. Esta vez, una joven mostró a su mascota, un perro que se había orinado sin intención en su camioneta. Al ver su adorable reacción, la usuaria no dudó en grabar la escena para TikTok, donde miles pidieron que entienda al animal.

“Va regañado porque se orinó en mi carro, está muy regañado y apenado. Sí, hablo de ti, cochinito”, dijo la mujer mirando a su can de raza bulldog francés. Tal y como se mencionó, el cachorro se encontraba cabizbajo y encima del asiento que aún tenía manchas por la orina.

Los usuarios de las redes resaltaron la actitud del animal, el cual daba la espalda a su dueña como si tuviera ‘vergüenza’ de lo sucedido. A pesar de que la joven indicó que lo había regañado, en los comentarios recalcó que no pudo hacerlo porque le dio ‘risa’ la expresión que puso en su rostro y finalmente quedó perdonado.

“Es bebé, no sabe”, “Él no entiende que es broma. Es un cachorro y ellos no controlan sus esfínteres”, “Pobrecito, ya no aguantaba”, “Con esos ojitos quedó perdonado”, “Los bulldog francés siempre ponen carita de víctima cuando hacen algo”, comentaron algunos.