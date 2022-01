Joven entra a clase virtual mientras está en reunión con amigos y ellos lo felicitan en coro

Un joven sorprendió a miles en TikTok al priorizar sus responsabilidades sobre lo demás. El hecho se dio en Cusco, donde unos jóvenes se divertían alrededor de su amigo, quien estaba en su clase virtual de inglés. Los presentes no dudaron en aplaudir el accionar y felicitarlo por haber estado muy atento.

“He is from Spain”, fueron las últimas palabras que dijo el estudiante antes de concluir con su participación en la sesión. Para su suerte, el profesor que estaba al otro lado de la pantalla no supo que el joven se encontraba rodeado de más personas, quienes estaban bebiendo para amenizar el momento.

Una vez que se apagó el micrófono, todos en la habitación empezaron a gritar de la emoción y lo felicitaron por ser responsable. En redes también lo halagaron. “Pero sus amigos lo apoyan, más personas así”, “Esos amigos valen un oro, cuídalos porque no hay otros que guarden silencio para tus clases”.

El usuario que publicó el video no dudó en responder varios comentarios, entre ellos aquellos que indicaban que solo se podía ver este tipo de escenas gracias a la virtualidad. Asimismo, destacó que trataron de guardar silencio para no interrumpir su concentración.

