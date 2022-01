Joven se queda atrapada en apartamento tras descubrir que las escaleras ‘desaparecieron’

Imagine el hipotético caso en el que lo llamen de su trabajo y se ve obligado a decir lo siguiente: hoy no podré ir a la oficina porque me resulta imposible salir de casa... desaparecieron las escaleras. Así le sucedió a una joven que contó su experiencia en TikTok tras notar que el arrendador no le avisó que se harían reparaciones en la construcción del edificio.

“Cuando (el arrendador) quita las escaleras sin avisar y te quedas atrapada durante horas”, comentó la usuaria de TikTok @foodbattle2008, en el video que compartió la semana pasada, el cual ya tiene alrededor de dos millones de visualizaciones.

Según contó la joven al medio digital The Daily Dot, no pudo salir de su departamento por aproximadamente cuatro horas, tiempo que tomó a los trabajadores concluir sus labores de reparación, de las que no se le había informado. “Era imposible bajar sin trepar por la cornisa con una escalera o escalar por un lado (...)”, afirmó.

PUEDES VER: Gato aprende a ir al baño y sorprende con su habilidad para sentarse en el inodoro

Hasta el presente, el clip viral de TikTok ha conseguido más de 223.000 ‘me gusta’ y cientos de comentarios que le aconsejaron que lo más adecuado sería presentar una demanda por los riesgos potenciales que pudieron ocurrir, como un incendio o sismos.