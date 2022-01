Los 5 bloopers más graciosos de la TV en vivo en todo el mundo

Tenemos muy en claro que, en la vida, no todo sale según lo planeado. Lo mismo ocurre con la televisión en vivo y más aún en eventos de gran relevancia. Este año, vimos algunos errores en la TV que hicieron reír a los espectadores y te los presentamos a continuación.

Desde perritos que buscan atención hasta confundir a personajes conocidos, los presentadores de televisión tuvieron que lidiar con ciertas interrupciones mientras intentaban hacer bien su trabajo.

1. Aniversario de Lima 2021: periodista confunde a Francisco Pizarro con exfutbolista

Iniciamos la lista de los bloopers más graciosos de la TV en vivo de 2021 a nivel internacional con nuestro territorio. A principios del año, justo en la celebración por el aniversario de la fundación de Lima, ocurrió un singular error.

La periodista de TV Perú Alejandra Puente protagonizó un blooper en el noticiero en vivo al equivocarse con el nombre del fundador de la capital, Francisco Pizarro, con el exfutbolista peruano Claudio Pizarro.

2. “No sé quién es”: Christian Martin no reconoce a dos famosos actores en la alfombra roja del Balón de Oro 2021

El periodista deportivo Christian Martin transmitió en vivo para ESPN la alfombra roja del Balón de Oro cuando aparecieron dos actores bastante populares para promocionar la película Spiderman: no way home, pero dijo no saber quiénes eran en medio de la confusión.

Al momento en que Zendaya hizo su entrada el periodista apuntó: “Dua Lipa es, ¡no sé quién es!”. Y cuando apareció Tom Holland con lentes puestos, mencionó que “tiene cara de Harry Potter”. Segundos después, sus compañeros lo corrigieron y se rieron por el blooper ocurrido en vivo.

3. TV Argentina anuncia por error muerte del escritor William Shakespeare

Solo una coincidencia. La presentadora Noelia Novillo anunció la muerte del dramaturgo William Shakespeare al confundirlo con un hombre del mismo nombre que fue el primer vacunado contra la COVID-19. La lectora argentina de noticias del Canal 26 lamentó la muerte del “escritor” y no se percató del error en televisión en vivo.

4. Cachorro interrumpe anuncio del clima en el programa canadiense Global News

Travesura canina en vivo. Anthony Farnell, meteorólogo de Global News, estaba al aire cuando su cachorro bautizado como Storm lo interrumpió. Se vio al pequeño can mientras paseaba por la pantalla verde en un entretenido video que se volvió viral a mediados de año.

5. Travieso perro le ‘roba’ el micrófono a reportera rusa en las calles de Moscú

Sin embargo, Storm no fue el único perro que hizo de las suyas este año. La periodista rusa Nadezhda Serezhkina anunciaba la llegada de la primavera en la ciudad de Moscú cuando un perro de raza golden retriever apareció de manera precipitada en su informe meteorológico para huir con su micrófono de mano.

Después de unos minutos se volvió a transmitir a la periodista y contó de qué forma recuperó el objeto que el can le había quitado. En la escena se observó que se llevaban bastante bien, incluso el animal le dio la pata a la mujer.